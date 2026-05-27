В Нижнем Новгороде устроившего ДТП мажора арестовали на 10 суток

В УМВД Нижегородской области рассказали, что суд назначил мажору арест на 10 суток по статье о мелком хулиганстве.



Инцидент произошёл 21 мая. Представитель «золотой молодёжи», будучи пьяным, на элитном кабриолете вылетел на встречную полосу, протаранил несколько автомобилей и улетел в кювет. Затем Корнилов пошёл с другом в кафе, где продолжил употреблять спиртные напитки.

Ранее в разговоре с 360.ru молодой человек заявил, что не раскаивается в случившемся и не собирается восстанавливать разбитый автомобиль.

