В ГД внесли проект о лишении свободы за несообщение о планируемых диверсиях
В Госдуму внесли законопроект о введении наказания вплоть до одного года лишения свободы за несообщение о подготовке преступлений диверсионной направленности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По его словам, в случае принятия закона, мера дополнительно обезопасит, в том числе объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба.
Депутат считает, что во время проведения военной операции на Украине своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах или поджогах является важным. Однако, по словам депутата, некоторые граждане факты склонения их к преступной деятельности умалчивают.
Ранее сообщалось, что студента, пытавшегося поджечь военный комиссариат, задержали в Барнауле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru