ФСБ задержала студента при попытке поджечь военкомат в Барнауле
Студента, пытавшегося поджечь военный комиссариат, задержали в Барнауле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Алтайскому краю.
Отмечается, что фигурант — учащийся одного из средне-специальных учебных заведений края.
«Гражданин России, 2006 года рождения, являясь противником проведения специальной военной операции… предпринял попытку совершения поджога одного из военных комиссариатов края с помощью самостоятельно изготовленного устройства с зажигательной смесью», — указали в ФСБ.
Задержанный планировал поджечь здание, чтобы не допустить убытия военных в зону СВО. Фигурант действовал по заданию украинской террористической организации. Студент не успел реализовать преступный умысел, его задержали у здания военкомата при попытке поджога.
Ранее силовики задержали в Мариуполе шпиона, который передавал Киеву информацию о местоположении российских военных. Возбуждено уголовное дело о госизмене и шпионаже, пишет Ura.ru.
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