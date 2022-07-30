В ГД РФ назвали спецоперацию на Украине операцией «отвоевателей»

«Сегодня специальная военная операция - это операция не завоевателей, а отвоевателей, чтобы отвоевать русский язык, здравый смысл, и конечно, это единственное возможное решение», - заявил лидер фракции ЛДПР на форуме «Территория смыслов» в подмосковном Солнечногорске.

По словам политика, российская спецоперация является единственным выходом в случае ядерной угрозы.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проведение специальной военной операции связано с разрушениями на территории Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, сообщает пресс-служба Кремля. На встрече с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным он отметил, что руководство этих регионов обращается к России с просьбой оказать содействие в восстановлении «инженерной инфраструктуры, социальных объектов, жилой части населённых пунктов».

