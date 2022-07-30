В ГД РФ назвали спецоперацию на Украине операцией «отвоевателей»

Операцией «отвоевателей» назвал ход действий российских военных на территории Украины глава комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий, подчеркнув, что ее цель не завоевывать, передает РИА Новости.

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«Сегодня специальная военная операция - это операция не завоевателей, а отвоевателей, чтобы отвоевать русский язык, здравый смысл, и конечно, это единственное возможное решение», - заявил лидер фракции ЛДПР на форуме «Территория смыслов» в подмосковном Солнечногорске.

По словам политика, российская спецоперация является единственным выходом в случае ядерной угрозы.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проведение специальной военной операции связано с разрушениями на территории Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, сообщает пресс-служба Кремля. На встрече с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным он отметил, что руководство этих регионов обращается к России с просьбой оказать содействие в восстановлении «инженерной инфраструктуры, социальных объектов, жилой части населённых пунктов».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаСпецоперацияЛеонид Слуцкий
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