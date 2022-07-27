В Крыму призвали расширить географию российской спецоперации
Географию специальной военной операции России на Украине следует расширить до Одессы, считает глава парламента Крыма Владимир Константинов. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.
«Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков», — отметил Константинов.
По словам парламентария, это русские города, им не место в «нацистской Украине», пишет РИА ФАН.
Константинов добавил, что взятие под контроль этих регионов позволит обеспечить безопасность границ, а также положить конец планам НАТО закрепиться в Черноморском регионе, пишет Газета.ру.
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