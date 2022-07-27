В Крыму призвали расширить географию российской спецоперации

«Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков», — отметил Константинов.

По словам парламентария, это русские города, им не место в «нацистской Украине», пишет РИА ФАН.

Константинов добавил, что взятие под контроль этих регионов позволит обеспечить безопасность границ, а также положить конец планам НАТО закрепиться в Черноморском регионе, пишет Газета.ру.

