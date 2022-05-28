В ФРГ раскрыли военную тайну НАТО по Украине

Статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер обнародовала данные о поставках оружия Украине. Об этом представитель военного ведомства заявила в ходе одного из интервью СМИ.

Бригадный генерал ФРГ Эрих Вад считает поставки оружия Украине «бессмысленными»

Мёллер выступила с опровержением информации о якобы затягиванием Берлином поставок вооружения Киеву. По словам немецкого статс-секретаря, федеральное правительство Германии и страны Запада по данному вопросу имеют консолидированную позицию — не поставлять на Украину БМП (боевая машина пехоты) и танки западных моделей.

В некоторых немецких СМИ пишут, что слова Мёллер спровоцировали в Германии большой общественный резонанс.

Ранее директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин в беседе с Daily Express заявил, что Россия может нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок западного оружия Украине.

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ФОТО: pixabay.com
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