В ФРГ раскрыли военную тайну НАТО по Украине

Мёллер выступила с опровержением информации о якобы затягиванием Берлином поставок вооружения Киеву. По словам немецкого статс-секретаря, федеральное правительство Германии и страны Запада по данному вопросу имеют консолидированную позицию — не поставлять на Украину БМП (боевая машина пехоты) и танки западных моделей.

В некоторых немецких СМИ пишут, что слова Мёллер спровоцировали в Германии большой общественный резонанс.

Ранее директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин в беседе с Daily Express заявил, что Россия может нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок западного оружия Украине.

