Бригадный генерал ФРГ Эрих Вад считает поставки оружия Украине «бессмысленными»

Эрих Вад напомнил, что для управления танком «Leonard», а также боевой машиной пехоты «Marder» требуется спецподготовка. Украинская армия, считает немецкий генерал, такой не обладает. ФРГ необходимо заняться переговорами, а не военной риторикой, заявил Вад.

«Если мы не хотим третьей мировой войны, рано или поздно нам придется отказаться от мышления в сторону военной эскалации и приступить к переговорам», — цитирует немецкого бригадного генерала Газета.ru.

Ранее Варшава упрекнула Берлин из-за нежелания поставлять оружие, сообщает немецкая газета Spiegel. По данным СМИ, Германия не смогла заменить устаревшие польские танки, которые власти предоставили Украине, на модернизированные немецкие танки Leopard из-за того, что у ФРГ их нет.

