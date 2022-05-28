Эксперт предупредил о возможных «ударах» России по Польше

Как отметил Мелвин, поставки вооружений рискуют превратить происходящее на Украине «в более крупный конфликт». Эксперт считает, что Москва наращивает усилия, чтобы сорвать военные поставки Киеву.

«Россия может попытаться нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО. К примеру, по базам в Польше. Это, безусловно, риск», — указал Мелвин.

