Эксперт предупредил о возможных «ударах» России по Польше

Россия может нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок западного оружия Украине, считает директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин. Об этом эксперт заявил в беседе с Daily Express.

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Как отметил Мелвин, поставки вооружений рискуют превратить происходящее на Украине «в более крупный конфликт». Эксперт считает, что Москва наращивает усилия, чтобы сорвать военные поставки Киеву.

«Россия может попытаться нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО. К примеру, по базам в Польше. Это, безусловно, риск», — указал Мелвин.

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