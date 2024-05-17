В Евросоюзе уголовная ответственность за обход санкций вступит в силу с 19 мая
Еврокомиссия (ЕК) объявила, что уголовная ответственность за обход санкций начнёт действовать в Евросоюзе с 19 мая.
В заявлении ЕК говорится, что нарушение запретительных мер может становиться объектом уголовных расследований и преследования в странах содружества.
«В список преступлений вошли неблокирование подлежащих заморозке активов, нарушение запретов на въезд, предоставление запрещённых или ограниченных финансовых услуг», - указано в документе.
В качестве наказания предусмотрены штрафы и тюремное заключение, а для компаний также прекращение предпринимательской деятельности.
Ранее Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония договорились усилить мониторинг соблюдения антироссийских санкций Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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