ЕК рассчитывает в кратчайшие сроки согласовать новые антироссийские санкции

На пресс-конференции в Брюсселе он напомнил, что новый набор ограничений «направлен на дальнейшее ослабление российского военно-промышленного комплекса», а также на борьбу с обходом ранее введённых рестрикций.

«Надеемся, что это новый пакет санкций будет одобрен государствами-членами как можно скорее», - заключил Домбровскис.

Ранее Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша подписали совместное соглашение, целью которого является усиление и унификация мониторинга санкций ЕС против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

