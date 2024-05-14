ЕК рассчитывает в кратчайшие сроки согласовать новые антироссийские санкции
Еврокомиссия рассчитывает как можно скорее согласовать 14-й пакет санкций против России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.
На пресс-конференции в Брюсселе он напомнил, что новый набор ограничений «направлен на дальнейшее ослабление российского военно-промышленного комплекса», а также на борьбу с обходом ранее введённых рестрикций.
«Надеемся, что это новый пакет санкций будет одобрен государствами-членами как можно скорее», - заключил Домбровскис.
Ранее Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша подписали совместное соглашение, целью которого является усиление и унификация мониторинга санкций ЕС против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru