Во Франции назвали возможные сроки введения новых санкций против России

МЧС России: 2800 жителей «освобожденных территорий Украины» получили единовременные выплаты Очередь из грузовиков на въезд из Латвии в Россию сократилась Счётная палата предложила отказаться от строительства дорогой дороги в Приморье На Байконур отправлены две ракеты-носителя и разгонные блоки В Москве объявлен аукцион по продаже земельного участка для ИЖС