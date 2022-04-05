Во Франции назвали возможные сроки введения новых санкций против России

Евросоюз может принять новый пакет санкций в отношении России уже в среду. Об этом сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Пятый антироссийский «пакет»: США бьют по госдолгу, Евросоюз - по топливу и дипломатам

«Новые санкции ЕС против России могут быть приняты завтра», — цитирует РИА Новости представителя внешнеполитического ведомства.

Как ожидается, новые санкции усилят ранее введенные ограничения, пишет Ura.ru.

Ранее СМИ сообщали, что очередной антироссийский санкционный пакет ЕС может коснуться продукции из стали, авиатоплива, лизинга самолетов, предметов роскоши. При этом Евросоюз пока не пришел к единому мнению по поводу запрета импорта энергоносителей из РФ, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияЕвросоюзСанкции Против РоссииРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры