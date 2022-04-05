Во Франции назвали возможные сроки введения новых санкций против России
Евросоюз может принять новый пакет санкций в отношении России уже в среду. Об этом сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
«Новые санкции ЕС против России могут быть приняты завтра», — цитирует РИА Новости представителя внешнеполитического ведомства.
Как ожидается, новые санкции усилят ранее введенные ограничения, пишет Ura.ru.
Ранее СМИ сообщали, что очередной антироссийский санкционный пакет ЕС может коснуться продукции из стали, авиатоплива, лизинга самолетов, предметов роскоши. При этом Евросоюз пока не пришел к единому мнению по поводу запрета импорта энергоносителей из РФ, отмечает телеканал «360».
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