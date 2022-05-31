В Евросоюзе не исключили запрет на продажу нефти из РФ в третьи страны
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что ряд стран Евросоюза, в том числе Польша, обсуждают так называемые вторичные санкции, сообщает ТАСС.
По его словам, речь идёт о запрете на поставку российской нефти в третьи государства.
«Это возможность наложения санкций так, чтобы нефть из России не могла продаваться также в третьи страны за пределами Евросоюза», - пояснил Моравецкий.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза договорились о новом пакете санкций, который позволит странам Европы сократить использование российской нефти к концу года на 92%.
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