В Евросоюзе не исключили запрет на продажу нефти из РФ в третьи страны

По его словам, речь идёт о запрете на поставку российской нефти в третьи государства.

«Это возможность наложения санкций так, чтобы нефть из России не могла продаваться также в третьи страны за пределами Евросоюза», - пояснил Моравецкий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза договорились о новом пакете санкций, который позволит странам Европы сократить использование российской нефти к концу года на 92%.

