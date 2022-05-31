В Евросоюзе не исключили запрет на продажу нефти из РФ в третьи страны

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что ряд стран Евросоюза, в том числе Польша, обсуждают так называемые вторичные санкции, сообщает ТАСС.

Евросоюз на полгода отложил запрет на покупку сырой нефти из РФ

По его словам, речь идёт о запрете на поставку российской нефти в третьи государства.

«Это возможность наложения санкций так, чтобы нефть из России не могла продаваться также в третьи страны за пределами Евросоюза», - пояснил Моравецкий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза договорились о новом пакете санкций, который позволит странам Европы сократить использование российской нефти к концу года на 92%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // mynum123456
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияНефтьЕвросоюзПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры