Евросоюз на полгода отложил запрет на покупку сырой нефти из РФ

В сообщении говорится, что ограничения по нефтепродуктам будут введены с отсрочкой на восемь месяцев. Отмечается, что запрет не коснётся работы нефтепровода «Дружба» - речь идёт только танкерных поставках.

Дата начала отсчёта отсрочки пока неизвестна, так как шестой пакет санкций должен быть утверждён Советом Евросоюза на уровне министров.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Эуген Юрзица выразил мнение о возможности введения импортных пошлин на российские энергетические ресурсы вместо эмбарго, сообщает RT.

