Евросоюз на полгода отложил запрет на покупку сырой нефти из РФ

Запрет Евросоюза на экспорт сырой нефти из России начнёт действовать через полгода после введения соответствующих санкций, сообщает пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

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В сообщении говорится, что ограничения по нефтепродуктам будут введены с отсрочкой на восемь месяцев. Отмечается, что запрет не коснётся работы нефтепровода «Дружба» - речь идёт только танкерных поставках.

Дата начала отсчёта отсрочки пока неизвестна, так как шестой пакет санкций должен быть утверждён Советом Евросоюза на уровне министров.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Эуген Юрзица выразил мнение о возможности введения импортных пошлин на российские энергетические ресурсы вместо эмбарго, сообщает RT.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
ТЕГИ:ЭмбаргоСанкции Против РоссииЕвросоюзРоссияНефть
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