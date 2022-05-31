Макрон заявил о сокращении экспорта российской нефти к концу года на 92%

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза договорились о новом пакете санкций, сообщает РИА Новости.

СМИ: Россия может потерять $22 млрд из-за нефтяного эмбарго

По его словам, новый чёрный список - исторический, так как позволит практически полностью отказаться от нефти из России.

«Новые санкции должны нам помочь сократить использование российской нефти к концу года на 92%... Мы решили избавиться от зависимости от российской нефти как можно скорее», - подчеркнул французский лидер.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что в очередной пакет санкций войдёт запрет Евросоюза на экспорт сырой нефти из России, однако он начнёт действовать через полгода после введения соответствующих ограничений.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭмбаргоРоссияНефтьЕвросоюзЭммануэль Макрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры