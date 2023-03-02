В эстонском МИД заявили о необходимости обеспечить Киев ядерным оружием

При этом политик отметил, что это нежелательно и невозможно, поскольку у НАТО есть обязательства по нераспространению ядерного оружия.

Рейнсалу отметил, что Североатлантический альянс не должен оставлять без внимания желание Киева присоединиться к блоку. Он добавил, что даже после окончания российско-украинского конфликта Киеву может грозить опасность. По его словам, если Украина не станет членом НАТО, то это позволит считать, будто бы Запад боится будущих военных действий.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не планирует применять ядерное оружие в нынешней ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило агентство НСН.

