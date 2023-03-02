Полянский: Россия не планирует применять ядерное оружие против ВСУ
Россия не планирует применять ядерное оружие в нынешней ситуации вокруг Украины. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью порталу Maveric News.
«У нас есть ядерная доктрина. И в ней говорится, что мы не будем первыми использовать ядерное оружие, оно может быть использовано лишь в случае наличия угрозы существованию России», — подчеркнул дипломат.
По словам Полянского, применение такого оружия на Украине не имеет смысла с военной точки зрения. Вместе с тем зампостпреда указал, что возможность использования таких средств зависит в том числе от степени вовлеченности НАТО в конфликт и масштаба угрозы для РФ.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не наблюдает каких-либо изменений в готовности российских ядерных сил, напоминает РИА ФАН.
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