В Эстонии запретили «Яндекс.Такси»

Запрет на работу в Эстонии российского сервиса «Яндекс.Такси» вступил в силу с 11 апреля. Об этом сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

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Отмечается, что соответствующее постановление правительства было принято 31 марта. По словам премьера Каи Каллас, введение подобных санкций необходимо для защиты безопасности Эстонии.

«Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии», - приводит РИА Новости слова Каллас.

Она отметила, что Эстония предложила Европейскому союзу также ввести санкции против Yandex.

Ранее бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что новые санкции Евросоюза кончатся для России серьезным экономическим спадом.

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ФОТО: flickr.com // Вести Детально
ТЕГИ:ТаксиРоссияЭстония
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