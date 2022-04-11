В Эстонии запретили «Яндекс.Такси»

Отмечается, что соответствующее постановление правительства было принято 31 марта. По словам премьера Каи Каллас, введение подобных санкций необходимо для защиты безопасности Эстонии.

«Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии», - приводит РИА Новости слова Каллас.

Она отметила, что Эстония предложила Европейскому союзу также ввести санкции против Yandex.

Ранее бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что новые санкции Евросоюза кончатся для России серьезным экономическим спадом.

