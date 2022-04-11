В Эстонии запретили «Яндекс.Такси»
Запрет на работу в Эстонии российского сервиса «Яндекс.Такси» вступил в силу с 11 апреля. Об этом сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.
Отмечается, что соответствующее постановление правительства было принято 31 марта. По словам премьера Каи Каллас, введение подобных санкций необходимо для защиты безопасности Эстонии.
«Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии», - приводит РИА Новости слова Каллас.
Она отметила, что Эстония предложила Европейскому союзу также ввести санкции против Yandex.
Ранее бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что новые санкции Евросоюза кончатся для России серьезным экономическим спадом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- В марте инфляция в Чехии выросла до 13%
- Пушилин заявил об ускорении темпов спецоперации в Донбассе
- Магазины электроники запустили программы по выкупу техники для перепродажи
- ЕС запретил поставки в Россию оборудования для СПГ и нефтепереработки
- Швыдкой пообещал к маю возвратить в Россию коллекцию Морозовых
- Минобороны: Спецназ уничтожил одного из лидеров «Правого сектора»
- Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить 10 признанных порнографическими изображений
- Медведев: США хотят получить доступ к энергетическому рынку Европы
- Рогозин допустил возобновление космического сотрудничества с США через 15 лет
- Путин и Нехаммер проведут встречу без журналистов и пресс-конференций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru