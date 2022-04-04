В Эстонии призвали ЕС ввести санкции против энергетического сектора России
Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала Евросоюз ускорить введение новых санкций против России, а также включить в них энергетический сектор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу эстонского МИД.
Так, Лийметс отметила, что следует «продолжать оказывать давление на Россию», чтобы она прекратила военную операцию на Украине.
Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.
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