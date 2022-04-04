В Эстонии призвали ЕС ввести санкции против энергетического сектора России

Так, Лийметс отметила, что следует «продолжать оказывать давление на Россию», чтобы она прекратила военную операцию на Украине.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

