В Эстонии призвали ЕС ввести санкции против энергетического сектора России

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала Евросоюз ускорить введение новых санкций против России, а также включить в них энергетический сектор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу эстонского МИД.

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Так, Лийметс отметила, что следует «продолжать оказывать давление на Россию», чтобы она прекратила военную операцию на Украине.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:СанкцииРоссияЭстония
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