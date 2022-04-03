Песков считает санкции против Путина «переходом грани разумности»

Как отметил Песков, «никто не мог представить себе ситуацию, когда санкции вводятся против глав государства».

«Такого не бывает. Это переход грани разумности. После этого, после того как были введены санкции против нашего президента, ну, собственно, наверное, уже получается, что они способны на любые глупости», - сделал вывод Песков.

Песков также отметил, что Россия испытывает самую высокую санкционную нагрузку в мире, пишет Газета.ru.



