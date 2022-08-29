В Эстонии пригрозили россиянам потерей недвижимости

Около 4,5 тысячи россиян потеряли доступ к своей недвижимости в Эстонии из-за отказа Таллина выдавать визы гражданам РФ и санкций. Такие данные привел вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар, передает ERR.

Виза необходима 12% россиян, владеющих недвижимостью в Эстонии – всего россиянам принадлежит 41,3 тысячи объектов в республике.

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По словам Коммусаара, власти Эстонии рассматривают возможность ограничить владение имуществом для неграждан ЕС чье имущество расположено в приграничном районе или в районе с объектами критической инфраструктуры. МВД Эстонии готовит законопроект, согласно которому такое соседство может быть признано «прямой угрозой безопасности».

Из публикации не очевидно, идет ли речь об уже существующих объектах или о продаже квартир россиянам в будущем. Однако Коммусаар назвал угрозой безопасности то, что россиянам принадлежит так много объектов недвижимости. Ожидается, что текст законопроекта опубликуют в ближайшее время.

Ранее президент соседней с Эстонией Латвии призвал разобраться с нелояльной государству частью российского общества и изолировать её.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:СанкцииНедвижимостьЭстония
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