В Эстонии пригрозили россиянам потерей недвижимости

По словам Коммусаара, власти Эстонии рассматривают возможность ограничить владение имуществом для неграждан ЕС чье имущество расположено в приграничном районе или в районе с объектами критической инфраструктуры. МВД Эстонии готовит законопроект, согласно которому такое соседство может быть признано «прямой угрозой безопасности».

Из публикации не очевидно, идет ли речь об уже существующих объектах или о продаже квартир россиянам в будущем. Однако Коммусаар назвал угрозой безопасности то, что россиянам принадлежит так много объектов недвижимости. Ожидается, что текст законопроекта опубликуют в ближайшее время.

Ранее президент соседней с Эстонией Латвии призвал разобраться с нелояльной государству частью российского общества и изолировать её.

