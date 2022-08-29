В Эстонии пригрозили россиянам потерей недвижимости
Около 4,5 тысячи россиян потеряли доступ к своей недвижимости в Эстонии из-за отказа Таллина выдавать визы гражданам РФ и санкций. Такие данные привел вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар, передает ERR.
Виза необходима 12% россиян, владеющих недвижимостью в Эстонии – всего россиянам принадлежит 41,3 тысячи объектов в республике.
По словам Коммусаара, власти Эстонии рассматривают возможность ограничить владение имуществом для неграждан ЕС чье имущество расположено в приграничном районе или в районе с объектами критической инфраструктуры. МВД Эстонии готовит законопроект, согласно которому такое соседство может быть признано «прямой угрозой безопасности».
Из публикации не очевидно, идет ли речь об уже существующих объектах или о продаже квартир россиянам в будущем. Однако Коммусаар назвал угрозой безопасности то, что россиянам принадлежит так много объектов недвижимости. Ожидается, что текст законопроекта опубликуют в ближайшее время.
Ранее президент соседней с Эстонией Латвии призвал разобраться с нелояльной государству частью российского общества и изолировать её.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+39 658 / сут.
Умерли
384 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+24 890 / сут.
- Финляндия ограничила приём визовых заявлений от россиян
- Сенатор заявил о катастрофических последствиях новых санкций для Евросоюза
- В Эстонии пригрозили россиянам потерей недвижимости
- Песков заявил, что 1 сентября Путин посетит Калининград
- В Кремле назвали необходимой миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
- Минобороны: Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон
- Утечка 1,2 тысячи тонн соляной кислоты произошла на заводе в Японии
- Шольц анонсировал передачу Украине «нового суперсовременного оружия»
- СДЭК сообщила об утечке данных клиентов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет»
- Роспотребнадзор: В школах сохранят утреннее измерение температуры ученикам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru