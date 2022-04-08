В ЕС заморозили активы граждан РФ на €30 млрд

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в пятницу на брифинге в Брюсселе сообщил, что страны Евросоюза заморозили активы граждан России на €30 млрд.

По его словам, среди этого имущества россиян - яхты, вертолеты и дорогая недвижимость.

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«Еврокомиссия создала целевую группу по аресту и заморозке российских активов, которая проведет встречу с представителями США и Украины», - проинформировал Мамер.

Он также добавил, что уже отчитались о заморозке российских активов более половины стран-членов Европейского Союза.

Ранее бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «смешно» сравнивать ущерб России от санкций с возможными проблемами Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости
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