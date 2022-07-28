В МИД Финляндии предложили аннулировать все выданные россиянам визы

По его словам, можно прекратить оформление виз для россиян, что в настоящее время запрещено законами Евросоюза и правилами Шенгенского пространства, либо аннулировать все выданные гражданам РФ визы, однако это вряд ли законно по нормам как самой Финляндии, так и ЕС.

Также он предложил ограничить количество принимаемых заявлений на получение визы, разрешить въезд в страну по веской причине только родственникам финских резидентов (лечение, похороны и другие подобные обстоятельства).

Кроме того, по мнению Таннера, можно закрыть границу для пассажирских перевозок, однако это чревато протестами и врядли будет поддержано политиками, а также принять странами-членами Евросоюза общего решения, в соотвествии с которым Финляндия будет декларировать направление своей политики.

Ранее кабмин Эстонии принял решение прекратить выдачу гражданам РФ временного вида на жительство и виз для обучения.

