В МИД Финляндии предложили аннулировать все выданные россиянам визы
Глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннер предложил шесть вариантов ограничения туризма из России, сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
По его словам, можно прекратить оформление виз для россиян, что в настоящее время запрещено законами Евросоюза и правилами Шенгенского пространства, либо аннулировать все выданные гражданам РФ визы, однако это вряд ли законно по нормам как самой Финляндии, так и ЕС.
Также он предложил ограничить количество принимаемых заявлений на получение визы, разрешить въезд в страну по веской причине только родственникам финских резидентов (лечение, похороны и другие подобные обстоятельства).
Кроме того, по мнению Таннера, можно закрыть границу для пассажирских перевозок, однако это чревато протестами и врядли будет поддержано политиками, а также принять странами-членами Евросоюза общего решения, в соотвествии с которым Финляндия будет декларировать направление своей политики.
Ранее кабмин Эстонии принял решение прекратить выдачу гражданам РФ временного вида на жительство и виз для обучения.
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