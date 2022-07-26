Песков заявил, что Москва ответит на отказ россиянам в шенгенских визах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полностью исключать возможный запрет на выдачу россиянам шенгенских виз нельзя, сообщает РИА Новости.

«Паранойя». В Госдуме оценили возможный запрет на выдачу шенгена россиянам

По его словам, любые подобные решение в отношении граждан России «повлекут контрмеры и ответную реакцию».

«Насколько понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдёт», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин не исключил, что Европа перестанет выдавать гражданам РФ шенгенские визы, сообщает RT.

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ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:ВизаШенгенРоссияРоссиянеДмитрий Песков
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