Песков заявил, что Москва ответит на отказ россиянам в шенгенских визах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полностью исключать возможный запрет на выдачу россиянам шенгенских виз нельзя, сообщает РИА Новости.
По его словам, любые подобные решение в отношении граждан России «повлекут контрмеры и ответную реакцию».
«Насколько понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдёт», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин не исключил, что Европа перестанет выдавать гражданам РФ шенгенские визы, сообщает RT.
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