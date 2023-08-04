Саудовская Аравия подтвердила намерение провести консультации по Украине
4 августа 202319:34
Эр-Рияд подтвердил намерение провести переговоры в Джидде об урегулировании конфликта на Украине, сообщило Саудовское агентство печати.
Встреча пройдет 5 августа. На переговоры прибудут советники по национальной безопасности и представители ряда стран по урегулированию конфликта на Украине.
По информации издания Politico, Саудовская Аравия пообещала уведомить Россию об итогах консультаций.
Ранее сообщалось, что в переговорах будут участвовать представители порядка 30 стран. Россию не пригласили на встречу, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru