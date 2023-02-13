В ДНР сообщили об обстреле Макеевки снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по городу Макеевка в ДНР снаряды калибра стран НАТО, заявили в совместном центре режима и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Об этом сообщает РИА Новости.
В СЦКК уточнили, что по городу били снарядами калибра 155 мм. Огонь велся со стороны Авдеевки, где расположены позиции украинской артиллерии.
Всего по Макеевке выпустили 3 снаряда. О жертвах и разрушениях не сообщается.
Страны Запада поставили Киеву дальнобойные гаубицы калибром 155 мм. ВСУ использует их для обстрела ДНР и ЛНР.
Украинские военнослужащие 13 февраля обстреляли штаб бригады «Восток» Народной милиции Донецкой республики. Об этом сообщил в своем телеграм-канале командир подразделения Александр Ходаковский, передает НСН.
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