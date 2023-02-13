Боевики ВСУ обстреляли из HIMARS штаб бригады «Восток»
Военнослужащие ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS штаб бригады «Восток» первого корпуса НМ ДНР. Об этом в своем Telegram-канале заявил комбриг «Востока» Александр Ходаковский.
По его словам, что украинские войска накануне неоднократно безуспешно пытались пробиться через российские позиции «левее от Угледара» малыми группами. Это продолжалось в течение нескольких часов. Ходаковский добавил, что удар из РСЗО HIMARS был нанесен ночью.
Комбриг отметил, что жертвой обстрела стал офицер штаба по имени Андрей. Ходаковский подчеркнул, что ВСУ не смогли парализовать оборону «Востока».
Ранее Ходаковский сравнил бои за Угледар с Куликовым полем. Об этом сообщило агентство НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru