В ДНР прокомментировали намерение Киева вернуть контроль над Донбассом силой

20 января 202023:35

В Донецкой народной республике ответили на заявление Киева о намерении силой вернуть контроль над Донбассом. Как заявил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, в самопровозглашенной республике готовы «к любым глупостям со стороны Украины».

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Бердичевский также назвал план Киева «самоубийственным» проектом и подчеркнул, что каждая попытка наступления закончится «тотальным усмирением» Киева.

В понедельник замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская армия готова к силовому возвращению контроля над самопровозглашенными республиками - ЛНР и ДНР.

Ранее эксперты прокомментировали НСН опасения Украины о потере своих территорий.



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ФОТО: Дэн Леви/РИА Новости
ТЕГИ:ДНРКиевУкраина