В ДНР прокомментировали намерение Киева вернуть контроль над Донбассом силой
В Донецкой народной республике ответили на заявление Киева о намерении силой вернуть контроль над Донбассом. Как заявил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, в самопровозглашенной республике готовы «к любым глупостям со стороны Украины».
Бердичевский также назвал план Киева «самоубийственным» проектом и подчеркнул, что каждая попытка наступления закончится «тотальным усмирением» Киева.
В понедельник замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская армия готова к силовому возвращению контроля над самопровозглашенными республиками - ЛНР и ДНР.
Ранее эксперты прокомментировали НСН опасения Украины о потере своих территорий.
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