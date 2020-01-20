В ДНР прокомментировали намерение Киева вернуть контроль над Донбассом силой

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции России МРОТ на уровне прожиточного минимума, запрет на двойное гражданство для высших чиновников и другие изменения Поправки подлежат вынесению на общероссийское голосование Рабочая группа: не надо выдумывать даты голосования!