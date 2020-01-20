В Киеве заявили о готовности завоевать Донбасс

Кривонос подчеркнул, что приказ о наступлении может быть отдан после принятия соответствующего «политического решения». «А мы должны быть готовы к этому», - подчеркнул он.

При этом представитель СНБО добавил, что для достижения цели необходимо усилить санкционное давление на Россию, а также усилить украинскую армию и развивать системы территориальной обороны страны.

Отметим, что военный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. По оценке ООН, по состоянию на январь прошлого года в результате боевых действий погибли до 13 тысяч человек, более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

