В Киеве заявили о готовности завоевать Донбасс
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос допустил силовое разрешение конфликта в Донбассе путем захвата неподконтрольных Киеву территорий.
Кривонос подчеркнул, что приказ о наступлении может быть отдан после принятия соответствующего «политического решения». «А мы должны быть готовы к этому», - подчеркнул он.
При этом представитель СНБО добавил, что для достижения цели необходимо усилить санкционное давление на Россию, а также усилить украинскую армию и развивать системы территориальной обороны страны.
Отметим, что военный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. По оценке ООН, по состоянию на январь прошлого года в результате боевых действий погибли до 13 тысяч человек, более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Путин предлагает сократить число судей в Конституционном суде
- СМИ: Борис Джонсон в Берлине сам искал встречи с Путиным
- Вильфанд пообещал москвичам снегопад
- Стали известны предложенные к изменению Путиным статьи Конституции
- Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию