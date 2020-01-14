Около полмиллиона украинцев получили гражданство РФ в 2019 году

Как отмечает агентство, это почти вдвое больше, чем по итогам 2018 года. По данным МВД, в позапрошлом году гражданами РФ стали 270 тысяч украинцев.

В ведомстве связывают такой рост с упрощением получения гражданства РФ для жителей ЛНР и ДНР, которое было принято в 2019 году.

Напомним, в начале августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении получения гражданства Украины для россиян. Политологи предрекли этой идее поражение.

