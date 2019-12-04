Стрелков предложил реинтегрировать Украину в Россию
Экс-министр обороны ДНР в эфире НСН выступил против реинтеграции Донбасса.
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса, которые будут представлены на предстоящей встрече «нормандской четверки» 9 декабря во Франции. На данный момент известно лишь, что президент Украины Владимир Зеленский выступил против решения проблем военным путем, подчеркнув важность дипломатических мер.
В свою очередь, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН наоборот предложил реинтегрировать Украину в состав России.
«Я категорически против любого сценария предательства русского народа на Донбассе. Считаю, что Украина, как государство, вообще не должно существовать. Правительство решило бы многие экономические проблемы, а также национальные и культурные, если бы Россия, Украина, Белоруссия, а также, возможно, некоторые другие населенные русским народом территории, снова объединились в составе России, не Российской Федерации. До тех пор, пока не будут ликвидированы все последствия развала СССР, ее бывшие составляющие части будут скатываться все в большую деградацию. Но, к сожалению, Кремль в нынешнем составе оказался не способен поддержать это движение. Надеюсь, что 9 декабря никаких сдвигов не будет. Потому что на положительные сдвиги, с моей точки зрения, не стоит рассчитывать. Хорошо, если отрицательных не будет. Я полагаю, что война на Донбассе не прекратится. А верить словам партнеров Владимира Путина я не стал бы», – говорит экс-министр.
Ранее в ЛНР в интервью НСН также назвали сценарии Зеленского по реинтеграции Донбасса заведомо провальными.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В ПФР сообщили о повышении пенсий с 1 января 2020 года
- Россия отказалась участвовать в гонке вооружений с НАТО
- Макрон отказался стыдиться за «смерть мозга» НАТО
- Певцов в образе Сталина снова призвал Познера покинуть Россию
- РПЦ выступила против закона о домашнем насилии