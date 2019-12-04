Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

В сообщении указано, что в совещании был задействован и сам президент. План по реинтеграции "временно оккупированных территорий" Донбасса содержит пять вариантов, детали которых Украина не раскрыла. При этом отмечено, что Зеленский выступил резко против решения проблемы с помощью вооруженных сил и подчеркнул важность дипломатических мер. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов выразил надежду, что Украина сможет вернуть контроль над Донбассом благодаря международной поддержке.



Президент Украины дал главе Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку поручение посетить зону военных действий на Донбассе перед встречей в лидеров "нормандской четверки", которая состоится в Париже 9 декабря.







