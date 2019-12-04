В ЛНР назвали нежизнеспособными сценарии Зеленского по реинтеграции Донбасса
Советник главы ЛНР в эфире НСН сказал, что уверен в провале диалога между Киевом и Донбассом.
Украина заявила о существовании пяти сценариев реинтеграции территорий Донбасса. Об этом было заявлено в офисе украинского лидера Владимира Зеленского в ходе подготовки к встрече «нормандской четверки» на которой по данным СМИ присутствовал и сам президент. Однако всех деталей плана украинские власти не раскрыли, ограничившись лишь заявлениями о недопустимости силового решения конфликта на юго-востоке Украины.
Несмотря на это, в ЛНР заранее уверены в провале диалога межу Киевом и Донбассом. В эфире НСН советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник заявил, что достигнуть конструктивного решения не получится до тех пор, пока Украина будет ставить вопрос о реинтеграции.
«Мы вновь окажемся в тупике, и будем в нем, пока Киев не начнет уважать интересы и права людей, живущих в ДНР. Только после изменения к нам отношения может быть выработана формула дальнейшего существования в постконфликтный период. Пока Киев, потерпев серьезные военные поражения в Донбассе, будет выдвигать какие-то условия и требования , делить людей на разные категории, то полноценный диалог вряд ли состоится. Внешние посредники также не смогут решить этот конфликт, в лучше случае, удастся создать условия для обсуждения. Мы уже 5 лет не выбираем украинскую власть и президента», – сказал советник.
Ранее Владимир Зеленский заявил что, бороться за жителей Донбасса, которых назвал «заблудившимися». На что Мирошник в эфире НСН посоветовал ему заниматься проблемами внутри страны, а не за ее пределами.
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