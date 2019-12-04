В ЛНР назвали нежизнеспособными сценарии Зеленского по реинтеграции Донбасса

Украина заявила о существовании пяти сценариев реинтеграции территорий Донбасса. Об этом было заявлено в офисе украинского лидера Владимира Зеленского в ходе подготовки к встрече «нормандской четверки» на которой по данным СМИ присутствовал и сам президент. Однако всех деталей плана украинские власти не раскрыли, ограничившись лишь заявлениями о недопустимости силового решения конфликта на юго-востоке Украины.

Несмотря на это, в ЛНР заранее уверены в провале диалога межу Киевом и Донбассом. В эфире НСН советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник заявил, что достигнуть конструктивного решения не получится до тех пор, пока Украина будет ставить вопрос о реинтеграции.