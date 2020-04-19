В Дипакадемии «переезд» посольства России в Праге объяснили политикой

«Физически переезда никакого нет. Посольство так же функционирует в историческом здании, которое раньше было по адресу площадь Под каштаны, 1». Там роскошные старые каштаны, почему она так и называлась. Речь идет о смене адреса из-за политической подоплеки. Загадка, почему мэрия Праги решила переименовать площадь и сквер в честь Бориса Немцова. Что он сделал для города? Других героев у Чехии не осталось? Это было сделано под давлением США и ЕС. Переименование долго обсуждалось, пока не пришел молодой мэр и не переименовал. Для России это тоже фигура неоднозначная. Кроме того, теперь нужно переделывать всю документацию посольства, бланки. Посольство вполне может получать почту по адресу генконсульства, раз такая неразбериха с адресацией», - сказал Сурма.

Напомним, оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 года.

