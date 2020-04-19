В Дипакадемии «переезд» посольства России в Праге объяснили политикой
Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД в эфире НСН объяснил смену адреса дипмиссии реакцией на давление Запада.
Посольство России в Праге сменило адрес с площади Бориса Немцова, дом 1 на улицу Коруновачни, 36. При этом, как пояснили в дипмиссии, фактически она никуда не переезжает.
Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в эфире НСН объяснил решение посольства реакцией на давление Запада.
«Физически переезда никакого нет. Посольство так же функционирует в историческом здании, которое раньше было по адресу площадь Под каштаны, 1». Там роскошные старые каштаны, почему она так и называлась. Речь идет о смене адреса из-за политической подоплеки. Загадка, почему мэрия Праги решила переименовать площадь и сквер в честь Бориса Немцова. Что он сделал для города? Других героев у Чехии не осталось? Это было сделано под давлением США и ЕС. Переименование долго обсуждалось, пока не пришел молодой мэр и не переименовал. Для России это тоже фигура неоднозначная. Кроме того, теперь нужно переделывать всю документацию посольства, бланки. Посольство вполне может получать почту по адресу генконсульства, раз такая неразбериха с адресацией», - сказал Сурма.
Напомним, оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 года.
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