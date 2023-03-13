СМИ сообщили о «невиданных» потерях среди украинских военных

Масштабы боевых потерь среди украинских военных превышают те, с которыми сталкивалась ранее НАТО, пишет газета Times.

По данным издания, медики на Украине сталкиваются с масштабными потерями и тяжелыми ранениями. Газета также ссылается на данные конференции высшего медицинского персонала стран альянса, которая прошла в декабре.

Times пишет, что подразделение ВСУ понесло тяжелые потери в ЛНР в районе Кременной, военные «измучены» и называют свои позиции под «проклятым лесом».