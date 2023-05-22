В Чехии заявили, что поставка Украине F-16 не связана с контрнаступлением ВСУ
Планы западных стран отправить Украине истребители F-16 не связаны с контрнаступлением ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщило агентство РИА Новости.
При этом политик отметил, что Запад должен защищать свой образ жизни.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал своему американскому коллеге Джо Байдену не использовать американские истребители F-16 для ударов по территории России. Об этом лидер США заявил по итогам встречи с Зеленским на саммите G7 в Японии.
Также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит Украине истребители F-16 и в каком количестве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru