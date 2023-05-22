В Чехии заявили, что поставка Украине F-16 не связана с контрнаступлением ВСУ

При этом политик отметил, что Запад должен защищать свой образ жизни.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал своему американскому коллеге Джо Байдену не использовать американские истребители F-16 для ударов по территории России. Об этом лидер США заявил по итогам встречи с Зеленским на саммите G7 в Японии.

Также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит Украине истребители F-16 и в каком количестве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

