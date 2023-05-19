СМИ: США и союзники предоставят Украине истребители F-16

Отмечается, что самолеты могут направить на Украину не напрямую от США. Вопрос решится в ближайшие месяцы, заявил источник.

По его данным, союзники обсуждают количество истребителей и то, кто их передаст.

Издание Politico со ссылкой на источник в военном ведомстве США сообщило, что Вашингтон не возражает против предоставления Киеву F-16 другими странами, передает «Радиоточка НСН».

