СМИ: США и союзники предоставят Украине истребители F-16
19 мая 202319:30
Соединенные Штаты и их союзники намерены предоставить Украине истребители F-16, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации.
Отмечается, что самолеты могут направить на Украину не напрямую от США. Вопрос решится в ближайшие месяцы, заявил источник.
По его данным, союзники обсуждают количество истребителей и то, кто их передаст.
Издание Politico со ссылкой на источник в военном ведомстве США сообщило, что Вашингтон не возражает против предоставления Киеву F-16 другими странами, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru