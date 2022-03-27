В Чехии заморозили имущество бизнесменов из России на миллионы евро

«Мы играем одну из ведущих ролей в Европе в деле введения санкций [против РФ]. Мы заморозили имущество российских олигархов на сотни миллионов крон (миллионы евро - прим. НСН)», - цитирует его ТАСС.

По словам Фиалы, правительство Чехии на фоне принятой в ЕС санкционной политики в отношении России намерено внести изменения в законодательство страны. Планируется, что фирмы, внесенные в санкционные списки, смогут продолжить работу, как и их сотрудники.

Фиала заверил, что речи о национализации замороженного российского имущества не идет. Он подчеркнул, что подобный подход противоречит демократическим принципам, к которым привержена Чехия.

Ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил проявления русофобии на фоне российской военной операции на Украине и отказался реагировать на призывы вернуть государственную награду РФ — медаль Пушкина. Об этом политик рассказал в интервью газете «Лидове новины».

