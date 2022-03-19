Бывший президент Чехии осудил русофобию и отказался возвращать российскую госнаграду
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил проявления русофобии на фоне российской военной операции на Украине и отказался реагировать на призывы вернуть государственную награду РФ — медаль Пушкина. Об этом политик рассказал в интервью газете «Лидове новины».
«Отвергаю существующую сегодня дешевую русофобию, отвергаю огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи», — заявил Клаус.
Кроме того, экс-президент заявил, что отказ от медали Пушкина стал бы инфантильным поступком, и допустить это он мог бы лишь под угрозой смерти.
Клаус получил российскую государственную награду в 2007 году «за большой вклад в распространение, изучение русского языка, сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей» и стал первым чешским гражданином-обладателем медали Пушкина.
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