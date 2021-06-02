В Чехии планируют инициировать импичмент президенту Земану
Сенат Чехии намерен обсудить вопрос об импичменте президента республики Милоша Земана. Об этом сообщил в Twitter глава верхней палаты чешского парламента Павел Фишер.
По словам Фишера, комитет сената по иностранным делам и безопасности проголосовал за то, что Земан «не способен выполнять обязанности президента».
«Мы исходим из статьи 66 конституции. Я предложу сенату обсудить это на следующей неделе», — написал парламентарий.
Ранее в Чехии допустили предъявление Земану обвинений в госизмене. В апреле глава государства выступил с телеобращением к гражданам, комментируя дело о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в которых Прага обвинила российские спецслужбы. По словам Земана, нет четких доказательств причастности России к инциденту. Причинами взрывов, помимо действий иностранных спецслужб, могли бы быть непрофессионализм сотрудников склада или попытка скрыть нехватку оружия.
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