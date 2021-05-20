СМИ: Президент Чехии десять дней не замечал документы о взрывах во Врбетице
Секретные файлы контрразведки о якобы доказанном участии российских спецслужб во взрывах на складе во Врбетице десять дней лежали без внимания у президента Чехии Милоша Земана. Об этом сообщает чешское издание Deník N.
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По данным издания, подтвердились слова Земана о том, что "дело во Врбетице" стало известным только 17 апреля. Ранее Земан заявлял, что об этом ему рассказали премьер Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек.
Издание передает, что сообщение чешской Службы безопасности и информации (СБИ) об участии России во взрывах во Врбетице поступило в Пражский град 10 днями ранее, однако президент не ознакомился с ним, поскольку его никто не уведомил о существовании данного документа.
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