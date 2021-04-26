В Чехии допустили обвинение президента в госизмене из-за дела о Врбетице

«Мы будем заниматься возможностью подачи конституционной жалобы в связи с подозрением измены родине. Сейчас нужно собрать необходимую информацию и выслушать мнение экспертов по поводу возникшей ситуации», — цитирует Выстрчила ТАСС.

По словам спикера, президент рассекретил не подлежащие огласке сведения о расследовании дела.

Земан 25 апреля в ходе своего обращения о взрывах во Врбетице заявил, что чешская контрразведка в течение шести лет не упоминала о каких-либо «российских агентах», сообщения о которых стали появляться в последние недели. Также президент рассказал, что при расследовании взрывов была установлена связь происшествия с болгарским торговцем оружием.

Ранее власти Чехии заявляли, что подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Москва категорически отвергла выводы о якобы своей причастности к инциденту.

