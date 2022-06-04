В бундестаге рассказали об изменении позиции США по Украине

По словам Быстрона, бывший глава американской дипломатии «перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте»: его высказывания противоречат позиции европейских политиков, выступающих против мирного урегулирования. Кроме того, ранее газета New York Times опубликовала материал, в котором подчеркивает, что вооруженный конфликт с РФ не входит в интересы США.

«Конечно, ни Генри Киссинджер, ни главные обозреватели New York Times не превратились вдруг в поклонников [президента РФ] Владимира Путина <…>. Их разворот на 180 градусов скорее означает, что США уже добились, чего хотели, и поэтому не заинтересованы в продолжении конфликта», — считает Быстрон.

Парламентарий отметил, что за последние десятилетия Вашингтон максимально расширил свою сферу влияния, однако США уже не смогут вмешаться в украинский кризис, поскольку эта территория — «сфера влияния другой мировой державы».

