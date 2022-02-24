В бундестаге оценили вероятность военного конфликта НАТО и России

Она напомнила, что Украина не является членом Североатлантического альянса.

«Украина не является членом НАТО, и военного противостояния между НАТО и Россией не должно быть», – подчеркнула Штрак-Циммерман.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президенту РФ Владимиру Путину следует «незамедлительно остановить военные действия и полностью вывести войска с Украины».

