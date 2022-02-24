Канцлер Германии призвал Путина немедленно вывести войска с Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что начав военные действия на Украине Россия совершила «серьёзную ошибку», сообщает ТАСС.

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По его словам, президенту РФ Владимиру Путину следует «незамедлительно остановить военные действия и полностью вывести войска с Украины».

Он отметил, что вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном выступает за скорейшую встречу глав стран НАТО.

Ранее Шольц заявил, что военная операция России на Украине является вопиющим нарушением международного права.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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