НАТО объявила о развёртывании дополнительных сил в восточной части альянса

В организации подчеркнули, что дополнительные шаги были предприняты с целью дальнейшего укрепления сдерживания и обороны по всему Североатлантическому союзу.

«Наши меры были и остаются превентивными, соразмерными и не приводящими к эскалации», - говорится в документе.

Также в НАТО заявили, что решительно осуждают военную операцию России на Украине и призывают Москву немедленно вывести свои войска.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о её национальной безопасности, сообщает RT.

