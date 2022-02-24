НАТО объявила о развёртывании дополнительных сил в восточной части альянса
Дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы НАТО будут развёрнуты в восточной части альянса, говорится в заявлении организации.
В организации подчеркнули, что дополнительные шаги были предприняты с целью дальнейшего укрепления сдерживания и обороны по всему Североатлантическому союзу.
«Наши меры были и остаются превентивными, соразмерными и не приводящими к эскалации», - говорится в документе.
Также в НАТО заявили, что решительно осуждают военную операцию России на Украине и призывают Москву немедленно вывести свои войска.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о её национальной безопасности, сообщает RT.
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