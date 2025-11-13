В Бундестаге назвали ошибкой отказ канцлера Мерца передать Украине Taurus

Отказ канцлера Германии Фридриха Мерц передать Украине дальнобойные ракеты Taurus является ошибкой. Как сообщает RT, об этом заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер.

Москва пригрозила ответом в случае передачи ФРГ ракет Taurus Украине

По его словам, препятствий для таких поставок не видят ни спецслужбы, ни бундесвер, ни оборонные компании.

Кизеветтер указал, что Мерц нарушил данное ранее обещание, что подорвало доверие к нему как внутри ФРГ, так и за пределами страны.

Ранее Мерц, будучи ещё кандидатом в канцлеры ФРГ, заявил, что готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаГерманияФРГ

Горячие новости

Все новости

партнеры