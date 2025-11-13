В Бундестаге назвали ошибкой отказ канцлера Мерца передать Украине Taurus

По его словам, препятствий для таких поставок не видят ни спецслужбы, ни бундесвер, ни оборонные компании.

Кизеветтер указал, что Мерц нарушил данное ранее обещание, что подорвало доверие к нему как внутри ФРГ, так и за пределами страны.

Ранее Мерц, будучи ещё кандидатом в канцлеры ФРГ, заявил, что готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

