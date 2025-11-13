В Бундестаге назвали ошибкой отказ канцлера Мерца передать Украине Taurus
Отказ канцлера Германии Фридриха Мерц передать Украине дальнобойные ракеты Taurus является ошибкой. Как сообщает RT, об этом заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер.
По его словам, препятствий для таких поставок не видят ни спецслужбы, ни бундесвер, ни оборонные компании.
Кизеветтер указал, что Мерц нарушил данное ранее обещание, что подорвало доверие к нему как внутри ФРГ, так и за пределами страны.
Ранее Мерц, будучи ещё кандидатом в канцлеры ФРГ, заявил, что готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Миронов ответил на призыв к прекращению огня на Украине словами Ильфа и Петрова
- В Бундестаге назвали ошибкой отказ канцлера Мерца передать Украине Taurus
- Политолога Екатерину Шульман внесли в список террористов и экстремистов
- В Родительском комитете рассказали, как вернуть уважение учителям
- В московской школе отец ученика избил педагога
- СМИ: Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции
- Только личный контакт: Трамп нашел повод не ехать на саммит G20
- В Госдуме пошутили о национальности Чебурашки
- Поражение по очкам: Как паралич правительства ударил по Трампу
- Священник Островский объяснил желание молодежи венчаться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru