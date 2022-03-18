МИД ФРГ призвал задуматься об отказе от российской нефти

Постпред РФ при ООН обвинил Украину и США в создании биооружия В ООН сообщили о гибели 816 мирных граждан на Украине с 24 февраля Си Цзиньпин: США и Китай обязаны брать на себя ответственность за поддержание мира ЦБ РФ с 21 марта начнёт возобновлять торги в фондовой секции Мосбиржи Дворкович ушёл из «Сколково»