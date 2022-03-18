МИД ФРГ призвал задуматься об отказе от российской нефти

Глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в пятницу, говоря о возможном введении против России новых санкций из-за спецоперации российских войск на территории Украины, заявила, что Берлину следует задуматься о введении нефтяного эмбарго против Москвы, сообщает AР.

Лавров: Россия укрепилась под влиянием санкций

Она привела в пример США, которые уже запретили импорт российской нефти.

Руководитель внешнеполитического ведомства Германии обратила внимание и на растущее влияние Пекина в энергетической сфере в станах Африки и Азии.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал представителей немецких властей не советовать России, как жить.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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