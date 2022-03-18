«Не надо учить Россию!» Онищенко ответил трем «остервенелым» политикам из Евросоюза
Экс-главный санитарный врач отметил, что представители Германии советуют России, как правильно поступать, хотя не имеют на это право.
Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал представителей немецких властей не советовать России, как жить.
«Сегодня много советчиков, людей, которые пытаются нас чему-то учить. Особенно меня раздражает троица – председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Штольц и Томас Бах, который возглавляет Олимпийский комитет. Эта троица пытается нас учить жить, призывает нас к соблюдениям прав человека и так далее. Я бы хотел напомнить им, что наш народ – россияне, украинцы и белорусы, три славянских народа, которые как никто разделяют боль и страдание. Я бы хотел напомнить, что наш народ помнит 1941 и 1945 год, когда мы потеряли более 20 миллионов наших граждан. Настолько Шольц сейчас остервенело нас учит жить, это недопустимо», - отметил он.
Формирование популяционного иммунитета в Москве позволило принять решение о «снятии масок», заявил ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
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