«Не надо учить Россию!» Онищенко ответил трем «остервенелым» политикам из Евросоюза

Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал представителей немецких властей не советовать России, как жить.

«Сегодня много советчиков, людей, которые пытаются нас чему-то учить. Особенно меня раздражает троица – председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Штольц и Томас Бах, который возглавляет Олимпийский комитет. Эта троица пытается нас учить жить, призывает нас к соблюдениям прав человека и так далее. Я бы хотел напомнить им, что наш народ – россияне, украинцы и белорусы, три славянских народа, которые как никто разделяют боль и страдание. Я бы хотел напомнить, что наш народ помнит 1941 и 1945 год, когда мы потеряли более 20 миллионов наших граждан. Настолько Шольц сейчас остервенело нас учит жить, это недопустимо», - отметил он.

Формирование популяционного иммунитета в Москве позволило принять решение о «снятии масок», заявил ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

