Лавров: Россия укрепилась под влиянием санкций

Несмотря на намерения ослабить Россию, она под влиянием санкций только укрепляется. Об этом в интервью RT заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Стало известно, как санкции повлияют на доходы россиян

До этого президент России Владимир Путин отметил, что наша страна стала рекордсменом по числу введенных против нее санкций, так как их количество превышает пять тысяч. По словам Лаврова, это практически в два раза больше, чем число санкций, которые введены против Ирана и КНДР.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что санкции ЕС ударили не по России, а по Сербии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаСанкцииРоссияМИДСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры