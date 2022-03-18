Лавров: Россия укрепилась под влиянием санкций

До этого президент России Владимир Путин отметил, что наша страна стала рекордсменом по числу введенных против нее санкций, так как их количество превышает пять тысяч. По словам Лаврова, это практически в два раза больше, чем число санкций, которые введены против Ирана и КНДР.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что санкции ЕС ударили не по России, а по Сербии.