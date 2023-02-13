В Белоруссии запланировали проведение трех учений ОДКБ

Проведение трех учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируется в Белоруссии в 2023 году. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Генсек ОДКБ заявил об отсутствии альтернативы организации

«В целях укрепления существующих возможностей в военной сфере предусмотрены практические шаги, которые прежде всего направлены на обеспечение боевой готовности коллективных сил организации», — цитирует генсека БЕЛТА.

Тасмагамбетов подчеркнул, что в связи с этим в текущем году в республике состоятся учения «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск».

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал нецелесообразным проведение в республике миротворческого учения ОДКБ «Нерушимое братство-2023». При этом секретариат организации не получал уведомлений от республики об отмене мероприятий.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:УченияБелоруссияОДКБ
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