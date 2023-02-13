В Белоруссии запланировали проведение трех учений ОДКБ
Проведение трех учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируется в Белоруссии в 2023 году. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
«В целях укрепления существующих возможностей в военной сфере предусмотрены практические шаги, которые прежде всего направлены на обеспечение боевой готовности коллективных сил организации», — цитирует генсека БЕЛТА.
Тасмагамбетов подчеркнул, что в связи с этим в текущем году в республике состоятся учения «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск».
В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал нецелесообразным проведение в республике миротворческого учения ОДКБ «Нерушимое братство-2023». При этом секретариат организации не получал уведомлений от республики об отмене мероприятий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru